Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник Динамо Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок и будет прооперирован.

Йосип Пиварич получил повреждение передних крестообразных связок в недавнем спарринге с пражской Спартой, сообщает dynamo.kiev.ua.

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По информации источника, хорват будет прооперирован. Время и место операции пока согласовываются, но предварительно она должна пройти в Мадриде. Что касается срока восстановления, то ожидается, что защитник вернется через 4-5 месяцев, то есть пропустит остаток сезона 2018/19.

К слову, Пиварич мог покинуть Динамо уже в текущее трансферное окно. Вице-чемпионом мира интересовался Бетис.