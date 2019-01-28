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Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы

28 января 17:36 339 Читати українською
Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы
Йосип Пиварич / Хорватский футбольный Союз

Защитник Динамо Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок и будет прооперирован.

Йосип Пиварич получил повреждение передних крестообразных связок в недавнем спарринге с пражской Спартой, сообщает dynamo.kiev.ua.

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По информации источника, хорват будет прооперирован. Время и место операции пока согласовываются, но предварительно она должна пройти в Мадриде. Что касается срока восстановления, то ожидается, что защитник вернется через 4-5 месяцев, то есть пропустит остаток сезона 2018/19.

К слову, Пиварич мог покинуть Динамо уже в текущее трансферное окно. Вице-чемпионом мира интересовался Бетис.

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