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Пиварич прооперирован в Загребе

11:28 111 Читати українською
Пиварич прооперирован в Загребе
Йосип Пиварич / Футбол 24

Защитник Динамо Йосип Пиварич уже не сыграет в текущем сезоне.

Хорвата сегодня прооперировали в одной из больниц Загреба. Об этом сообщил сам Пиварич, опубликовав в Instagram фотографии из больницы. Напомним, Йосип получил повреждение передних крестообразных связок колена в недавнем спарринге с пражской Спартой.

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Ожидается, что травма оставит защитника вне футбола на 4-5 месяцев, то есть пропустит остаток сезона 2018/19.

К слову, Пиварич мог покинуть Динамо уже в текущее трансферное окно. Вице-чемпионом мира интересовался Бетис.

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Динамо Киев Динамо Киев Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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