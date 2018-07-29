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Піваріч повернеться в Динамо перед матчем з Шахтарем

12:49 426 Читать на русском
Піваріч повернеться в Динамо перед матчем з Шахтарем
Йосіп Піваріч / Футбол 24

Захисник Йосіп Піваріч повернеться в розташування київського Динамо з відпустки перед поєдинком проти Шахтаря.

Йосіп Піваріч повернеться в Динамо 2 серпня. Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу проти ФК Львів (1:0).

Піваріч зацікавив Бетіс

"Він ще відпочиває, але вже з 2-го числа буде з нами. У Піваріча є своя програма, за якою він підтримує форму. Ми повинні були дати йому мінімум 10 днів відпочинку, але у нього вийде 12. Ми все порахували. Зайвого відпочинку йому б ніхто не дав. Йосіп професійно ставиться до своїх обов'язків. Сподіваюся, він повернеться в хорошому стані", – цитує Хацкевича Динамоманія.

Піваріч разом зі збірною Хорватії дійшов до фіналу ЧС-2018, де поступився Франції з рахунком 4:2.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

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