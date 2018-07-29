Піваріч повернеться в Динамо перед матчем з Шахтарем

Захисник Йосіп Піваріч повернеться в розташування київського Динамо з відпустки перед поєдинком проти Шахтаря.

Йосіп Піваріч повернеться в Динамо 2 серпня. Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу проти ФК Львів (1:0).

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"Він ще відпочиває, але вже з 2-го числа буде з нами. У Піваріча є своя програма, за якою він підтримує форму. Ми повинні були дати йому мінімум 10 днів відпочинку, але у нього вийде 12. Ми все порахували. Зайвого відпочинку йому б ніхто не дав. Йосіп професійно ставиться до своїх обов'язків. Сподіваюся, він повернеться в хорошому стані", – цитує Хацкевича Динамоманія.

Піваріч разом зі збірною Хорватії дійшов до фіналу ЧС-2018, де поступився Франції з рахунком 4:2.