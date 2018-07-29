Пиварич вернется в Динамо перед матчем с Шахтером

Защитник Йосип Пиварич вернется в расположение киевского Динамо с отпуска перед поединком против Шахтера.

Йосип Пиварич вернется в Динамо 2 августа. Об этом сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча против ФК Львов (1:0).

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"Он еще отдыхает, но уже со 2-го числа будет с нами. У Пиварича есть своя программа, по которой он поддерживает форму. Мы должны были дать ему мингимум 10 дней отдыха, но у него получится 12. Мы все посчитали. Лишнего отдыха ему бы никто не дал. Йосип профессионально относится к своим обязанностям. Надеюсь, он вернется в хорошем состоянии", – цитирует Хацкевича Динамомания.

Пиварич вместе со сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018, где уступил Франции со счетом 4:2.