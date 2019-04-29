Піваріч: В Динамо не могли повірити, що я так швидко відновлююся

Захисник Динамо Йосіп Піваріч прокоментував своє відновлення після травми.

"Я вже бігаю і працюю з м'ячем. Проходив реабілітацію в Загребі, яка контролювалася Динамо. У Києві не могли повірити, що я так швидко відновлююся.

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Я був присутній на матчах збірної Хорватії з Азербайджаном і Угорщиною. Дивитися за грою своєї команди з трибуни – найгірша частина реабілітаційного процесу. Починаєш нервувати через те, що не можеш вийти на поле. Але це допомагає стати сильнішим", – сказав Піваріч HNTV.