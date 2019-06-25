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Пиварич планирует вернуться к тренировкам через 2 недели

23:24 6 Читати українською
Пиварич планирует вернуться к тренировкам через 2 недели
Йосип Пиварич / фото: ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о восстановлении формы после травмы.

"Реабилитация прошла очень успешно. Думаю, что с командой буду работать по полной программе через 2 недели. Конкуренция – очень полезная вещь. Пусть играет, кто будет лучше готов.

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Конечно, буду очень сильно стараться, чтобы помочь команде. Уверен, команда в этом году достигнет больших успехов.

Было очень приятно встретиться со старыми друзьями, потому что я 4,5 месяца не был здесь. Очень много шутили, настроение хорошее", – поделился Пиварич в комментарии YouTube-каналу Динамо.

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