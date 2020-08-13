"Питаю, що сталося, а він сидить і плаче": Попов пригадав, як Шовковський вдарив Хачеріді

Колишній оборонець Динамо Горан Попов пригадав інцидент з Євгеном Хачеріді, який був вилучений у матчі Ліги Європи проти Шерифа в 2010 році.

"У мене була травма, я був на трибуні. І заходжу в перерві в роздягальню. Дивлюся, а Хачеріді сидить і плаче. Я не знаю, що сталося. А Шовковський на нього досі кричить. А коли Хачеріді підняв голову, я побачив, що у нього на голові ось такий червоний слід.

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Я кажу: "Що з тобою трапилося?". А він плаче. Я запитав у Вукоєвіча, що трапилося. А він: "Шовковський його вдарив, тому що це не вперше". Всі сміялися", – розповів македонець в ефірі Sportarena TV.

Нагадаємо, наразі македонець працює футбольним агентом. Нещодавно він приїжджав до Києва, щоб обговорити умови співпраці з Динамо.

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