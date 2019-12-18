Шовковський зізнався, що разом з Шевченком ледь не побив Хачеріді – тренер збірної України стримав

Колишній голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський розповів про непростий характер свого екс-одноклубника Євгена Хачеріді.

В період виступів за Динамо Шовковський неодноразово критикував Хачеріді. Справа доходила ледь не до бійки – в цьому зізнавався і сам захисник.

"У мене є питання до Хачеріді: ставитися так до всієї команди – це нормально? Я не сприймаю це як свій чудовий вчинок. Я не захоплююсь тим, що зробив. Я розумів, що це остання крапля.

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Разом з Андрієм Шевченком ми неодноразово в тренувальному процесі, та й в інших моментах просили його, доводили йому і попереджали. Був момент, коли ми ледь його разом... Андрій мене стримав, сказав: "Давай не будемо".

Женя так і не зрозумів, що на нього розраховують. Я не зустрічав жодного футболіста з такими фантастичними якостями, як у нього. У нього були вибухова швидкість, прекрасний зріст, координація на достатньому рівні. Він повинен був грати в найсильнішому чемпіонаті Європи і бути одним з найкращих. Можливо, він, як і Вірджил ван Дейк, був би номінований на "Золотий м'яч".

Але його ставлення і нерозуміння всіх ключових моментів призвели до того, що він в інтерв'ю говорив, що його не розуміють тренери, що він не знає, чого вони від нього хочуть. Хачеріді – не командний гравець", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, влітку 2018 року Хачеріді покинув Динамо на правах вільного агента та перейшов у ПАОК. Втім, у Греції захисник не зумів стати гравцем основи та покинув клуб. З 1 січня 2020 року набере чинності контракт Хачеріді з Динамо Брест.

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