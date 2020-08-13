"Спрашиваю, что случилось, а он сидит и плачет": Попов вспомнил, как Шовковский ударил Хачериди

Бывший защитник Динамо Горан Попов вспомнил инцидент с Евгением Хачериди, который был удален в матче Лиги Европы против Шерифа в 2010 году.

"У меня была травма, я был на трибуне. И захожу в перерыве в раздевалку. Смотрю, а Хачериди сидит и плачет. Я не знаю, что произошло. А Шовковский на него до сих пор кричит. А когда Хачериди поднял голову, я увидел, что у него на голове вот такой красный след.

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Я говорю: "Что с тобой случилось?". А он плачет. Я спросил у Вукоевича, что случилось. А он: "Шовковский его ударил, потому что это не впервые". Все смеялись", – рассказал македонец в эфире Sportarena TV.

Напомним, сейчас македонец работает футбольным агентом. Недавно он приезжал в Киев, чтобы обсудить условия сотрудничества с Динамо.

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