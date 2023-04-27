"Враховуючи те, що офіційний мовник фактично не отримав можливості експлуатувати повний перелік матчів УПЛ, зазначена пропозиція втратила свою силу. Проте, слід зазначити, що, незважаючи на всі умови, трансляція матчів поточного сезону буде повністю здійснена, згідно домовленостей Ліги з Setanta Sports.

Setanta Sports оголосила про припинення контракту з УПЛ – офіційна заява

Відкликавши свою трирічну пропозицію, компанія запевнила УПЛ, що вона залишається відкритою до співпраці з Лігою та готова до нових перемовин щодо трансляції матчів, вже з урахуванням поточної ситуації. Тому, у найближчому майбутньому буде вирішуватися питання трансляцій матчів наступного сезону УПЛ, після розгляду клубами всіх доступних варіантів та прийняття відповідних рішень. Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти найкраще рішення для розвитку і майбутнього українського футболу", – сказав Дикий у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Setanta Sports заявила про розірвання в односторонньому порядку трирічної угоди з УПЛ, однак зобов'язалась відпрацювати контракт до кінця поточного сезону.

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