"Учитывая то, что официальный вещатель фактически не получил возможности эксплуатировать полный перечень матчей УПЛ, указанное предложение утратило свою силу. Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на все условия, трансляция матчей текущего сезона будет полностью осуществлена, согласно договоренностям Лиги с Setanta Sports.

Setanta Sports объявила о прекращении контракта с УПЛ – официальное заявление

Отозвав свое трехлетнее предложение, компания заверила УПЛ, что она остается открытой к сотрудничеству с Лигой и готова к новым переговорам по трансляции матчей, уже с учетом текущей ситуации. Поэтому, в ближайшем будущем будет решаться вопрос трансляций матчей следующего сезона УПЛ, после рассмотрения клубами всех доступных вариантов и принятия соответствующих решений. Мы надеемся, что нам удастся найти наилучшее решение для развития и будущего украинского футбола", – сказал Дикий в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Setanta Sports заявила о расторжении в одностороннем порядке трехлетнего соглашения с УПЛ, однако обязалась отработать контракт до конца текущего сезона.

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