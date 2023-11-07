"Вважаю, що однією з найбільших проблем Динамо є робота на трансферному ринку. Точніше – якість цієї роботи. Луческу говорить, що трансферів не було, футболістів йому не купували, але давайте просто подивимось придбання не з системи Динамо за період його роботи. Тих, хто приходив з інших клубів.

Луческу пояснив, чому вирішив покинути Динамо: "Я ніколи не казав, що завершую кар'єру"

Сезон 2020/21. Клейтон, Костевич, Белуце і Кравець, який прийшов і одразу пішов. Сезон 2021/22. Вітінью (6 мільйонів), Ерік Рамірес (1,5 млн), Антюх, Кулач, Шкурін. Сезон 2022/23. Лонвейк (1,5 млн), Кабаєв (1,2 млн), Перріс (1 мільйон) і Рамадані. Сезон 2023/24 – прийшов Андрій Ярмоленко.

Розумієте, що за чотири сезони, за сім трансферних вікон, Динамо не посилилось жодним із гравців, крім Ярмоленка. Жодним. Чотири сезони при Луческу. Далі я навіть залазити не хочу. При цьому Динамо продавало своїх провідних гравців: Миколенко, Забарний, Циганков, Сидорчук той же. Вони ж гроші приносили клубу. Через повномасштабне вторгнення кияни втратили іноземців: Де Пену, Вербіча, Вітінью. Він же в Динамо не грав, він заграв на зимових зборах, після чого почалося повномасштабне вторгнення.

До чого я веду? Не знайти жодного підсилення складу за чотири роки – це ненормально для будь-якого клубу. Це вже питання не до Луческу чи Шовковського, а до клубу та системності та якості його роботи. Для того, щоб купити двох молодих бразильців чи африканців, їх потрібно спочатку знайти.



Динамо поки що зовсім не показує, що здатне знаходити правильних футболістів для посилення своєї команди. І це одна із найбільших проблем сучасного Динамо. Проблем, які обов'язково треба вирішувати. Жоден тренер, який би не прийшов, за такої якості трансферної роботи, нічим клубу не допоможе, нічого йому не дасть", – сказав Вацко в авторській програмі Вацко on air на YouTube.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Динамо посідає 8 сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 16 турнірних пунктів після 10 зіграних матчів.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою