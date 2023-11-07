"Считаю, что одной из самых больших проблем Динамо является работа на трансферном рынке. Точнее – качество этой работы. Луческу говорит, что трансферов не было, футболистов ему не покупали, но давайте просто посмотрим приобретение не из системы Динамо за период его работы. Тех, кто приходил из других клубов.

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Сезон 2020/21. Клейтон, Костевич, Белуце и Кравец, который пришел и сразу ушел. Сезон 2021/22. Витиньо (6 миллионов), Эрик Рамирес (1,5 млн), Антюх, Кулач, Шкурин. Сезон 2022/23. Лонвейк (1,5 млн), Кабаев (1,2 млн), Перрис (1 миллион) и Рамадани. Сезон 2023/24 – пришел Андрей Ярмоленко.

Понимаете, что за четыре сезона, за семь трансферных окон, Динамо не усилилось ни одним из игроков, кроме Ярмоленко. Ни одним. Четыре сезона при Луческу. Дальше я даже залезать не хочу. При этом Динамо продавало своих ведущих игроков: Миколенко, Забарный, Цыганков, Сидорчук тот же. Они деньги приносили клубу. Из-за полномасштабного вторжения киевляне потеряли иностранцев: Де Пену, Вербича, Витиньо. Он же в Динамо не играл, он заиграл на зимнем собрании, после чего началось полномасштабное вторжение.

К чему я веду? Не найти ни одного усиления состава за четыре года – это ненормально для любого клуба. Это уже вопрос не к Луческу или Шовковскому, а к клубу и системности и качеству его работы. Для того чтобы купить двух молодых бразильцев или африканцев, их нужно сначала найти.



Динамо пока совсем не показывает, что способно находить правильных футболистов для усиления своей команды. И это одна из самых больших проблем современного Динамо. Проблем, которые обязательно нужно решать. Ни один тренер, который бы ни пришел, при таком качестве трансферной работы, ничем клубу не поможет, ничего ему не даст", – сказал Вацко в авторской программе Вацко on air на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Динамо занимает 8 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей.

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