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"Після трансферу я забув би про збірну України", – Безус розповів, чому відмовився переходити в турецький клуб

09:13 370 Читать на русском
"Після трансферу я забув би про збірну України", – Безус розповів, чому відмовився переходити в турецький клуб
Роман Безус / ФК Гент

Новоспечений півзахисник Гента Роман Безус поділився деталями перемовин перед своїм трансфером та зізнався, що міг опинитися в Туреччині.

"Чи складні були перемовини? Так, але тільки між клубами. Зі мною домовилися досить швидко (посміхається). Я не приховував свого бажання піти на підвищення, і в Сент-Трюйдені, якому завжди буду вдячний, знали про це. Надійшла пропозиція від серйозного клубу, і я з радістю погодився. У Гента великі цілі і амбіції, і мені це до душі.

Безус офіційно став гравцем Гента

Інтерес Стандарда та Антверпена? Останнім часом ми багато спілкувалися з моїми агентами, і найбільш предметна розмова була з одним з турецьких клубів. Президент цієї команди навіть прилітав до Бельгії, ми зустрічалися, але я відповів відмовою.

Не дійшли згоди щодо умов? Ні. У цьому питанні все було якраз навпаки (посміхається). Але я розумів, що після цього переходу мені доведеться забути про збірну України, а Гент, сподіваюся, якраз допоможе туди повернутися", – цитує Безуса Команда№1.

Безус переходить в Гент: крок вперед з надіями на збірну, вигідний трансфер і дуже серйозна конкуренція

Теги
Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгія Туреччина Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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