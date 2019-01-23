Безус переходить в Гент: крок вперед з надіями на збірну, вигідний трансфер і дуже серйозна конкуренція

Український хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус на порозі зміни клубу. Розповідаємо про деталі трансферу, а також виділяємо плюси та мінуси для сторін.

Безус незабаром покине Сент-Трюйден на користь Гента. Клуби узгодили перехід, ціна питання – 1 мільйон євро. Українець нібито вже пройшов медогляд і підпише контракт на 3,5 року. Бельгійська преса називає цей трансфер вигідним для всіх сторін, але є певні нюанси.

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"Він не лише фантастичний гравець, а й прекрасна людина. Якщо Роман піде, ми серйозно втратимо у якості. Я вважаю, що Безус входить у топ-10 найкращих футболістів бельгійського чемпіонату. З іншого боку, я хочу, щоб здійснилося його бажання. Він прагне перейти в команду з гучнішим іменем і славою", – цитує Voetbalprimeur головного тренера Сент-Трюйден Марка Бриса.

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Для нинішнього клубу Безус є важливим футболістом – він відзначився 3 голами і 3 асистами в 16 матчах поточної ліги Жупіле. Постійно виходить в старті та визначає гру команди в атаці. Здавалось би, Сент-Трюйден повинен просити більше 1 млн за футболіста, якого в клубі включають в топ-10 чемпіонату, а Transfermarkt оцінює принаймні в 2 млн.

У Безуса влітку завершується контракт з Сент-Трюйденом. Сторони могли продовжити співпрацю ще на рік, але зі значним зростанням заробітної плати для футболіста. Клуб вирішив, що краще зекономити гроші та заробити на продажі.

Що наразі гальмує завершення трансферу: Сент-Трюйден хоче замість Безуса отримати від Гента (в оренду з правом викупу) форварда Мамаду Сілла, який зараз на правах оренди до літа виступає за Зульте-Варегем. "Бики" можуть перервати угоду в січні, але поки що сторони не дійшли згоди.

Безус планує зробити наступний крок

"Роман хоче якнайшвидше повернутися в національну збірну. Соціальний аспект також має значення. В Генті грають два українці, вони зроблять життя сім'ї Безуса комфортнішим. Тому я хочу, щоб він зробив цей крок. Однак ще не все вирішено, клуб тепер мусить очікувати", – продовжив наставник Безуса Марк Брис у коментарі бельгійським ЗМІ.

Трансфер у Гент – вигідний розвиток подій для Романа. Зазвичай перехід на наступний рівень у кар'єрі супроводжується втратою зони комфорту і додатковими проблемами. У цьому випадку все інакше.

По-перше, Безус дійсно робить крок вперед (одне очко в турнірній таблиці між Гентом і Сент-Трюйденом нічого не означає, "бики" ставлять вищі завдання і мають вищі амбіції) і стає ближчим до повернення в збірну України. Андрій Шевченко пояснив ігнорування хавбека тим, що він не підходить для системи тренера. Можливо, в Генті 28-річний футболіст розкриється інакше.

По-друге, за інформацією Voetbalbelgie, Роман все ж отримає солідне підвищення зарплати на новому місці роботи. По-третє, побут також стане кращим – поруч в Генті будуть Роман Яремчук і Ігор Пластун.

Конкуренція в Генті серйозна

У Бельгії придбання Безуса за 1 млн євро оцінюють зі знаком "+" для Гента, називаючи угоду відмінною зі сторони покупця. Водночас українцю пророкують запеклу боротьбу за місце в старті. У новій команді Романа має місце перенасичення центральних хавбеків.

"Коли отримуєш хорошу пропозицію, важко відмовитися. Але Безус повинен знати, що в Генті в нього буде дуже серйозна конкуренція. Я не впевнений, що він з нею впорається", – цитує бельгійського екс-гравця Едді Снельдерса Voetbalnieuws.

Вже зараз тренерський штаб розраховує на Брехта Деягере, Біргера Ферстрете, Андерсона Есіті, Вадіса Оджіджу-Офо, Джонатана Девіда, Еріка Сміта. А ще є травмований Гіоргі Чакветадзе, молодий талант Ніколя Раскін, та Ренату Нету, який шукає новий клуб. Звичайно, центрхавів і атакувальних півзахисників не можна прирівнювати, але все одно надмірна кількість виконавців зі схожими функціями – Безус стане 10-м гравцем центра поля в складі.

На позицію атакувального хавбека в Генті претендують Чакветадзе (4 голи + 2 асисти в лізі), Деягере (1+0) та Девід (5+2). Перші двоє через перебір футболістів у центрі часто виходять на флангах (Безус у Сент-Трюйдені також допомагав по краях), не виключено, що й Романа так використовуватимуть. Сьогодні "бики" позбулися ще одного конкурента для українця – Франко Андріясевич відправився в оренду до Васланд-Беверен. Безусу потрібно серйозно попрацювати, щоб стати основним у новій команді.

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