Безус офіційно став гравцем Гента

Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус перейшов у Гент.

Бельгійський Сент-Трюйден на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Романа Безуса в Гент. Деталі переходу наразі невідомі.

Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Остенде – 2:2

Раніше повідомлялося, що Безус перейде в Гент, де вже виступають українці Роман Яремчук та Ігор Пластун, за 1 мільйон євро та підпише контракт на 3,5 року. Частиною угоди повинен стати трансфер в Сент-Трюйден форварда Гента Мамаду Сілли.

Нагадаємо, Безус перебрався у Сент-Трюйден в 2016 році, за який відіграв 70 матчів та забив 12 голів.

Безус переходить в Гент: крок вперед з надіями на збірну, вигідний трансфер і дуже серйозна конкуренція