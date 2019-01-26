"После трансфера я забыл бы о сборной Украины", – Безус рассказал, почему отказался переходить в турецкий клуб

Новоиспеченный полузащитник Гента Роман Безус поделился деталями переговоров перед своим трансфером и признался, что мог оказаться в Турции.

"Сложные ли были переговоры? Да, но только между клубами. Со мной договорились довольно быстро (улыбается). Я не скрывал своего желания пойти на повышение, и в Сент-Трюйдене, которому всегда буду благодарен, знали об этом. Поступило предложение от серьезного клуба, и я с радостью согласился. У Гента большие цели и амбиции, и мне это по душе.

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Интерес Стандарда и Антверпена? В последнее время мы много общались с моими агентами, и наиболее предметный разговор был с одним из турецких клубов. Президент этой команды даже прилетал в Бельгии, мы встречались, но я ответил отказом.

Не пришли к согласию относительно условий? Нет. В этом вопросе все было как раз наоборот (улыбается). Но я понимал, что после этого перехода мне придется забыть о сборной Украины, а Гент, надеюсь, как раз поможет туда вернуться", – цитирует Безуса Команда№1.

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