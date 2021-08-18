Насичений ігровий день в Кубку України не обійшовся без скандалів.

Кубок України, 2-й попередній етап

Олімпія – Вовчанськ – 0:1

Гол: Пець, 80 (п)

Протистояння команд із полтавської та харківської областей завершилося на користь останньої. Однак наставник господарів точно не вважав винними у такому результаті своїх футболістів.

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Відразу після фінального свистка Олександр Кулик побіг з'ясовувати стосунки з головним арбітром, який призначив пенальті у ворота Олімпії та скасував гол команди із Савинців через офсайд. Рефері довелося покидати стадіон у супроводі патрульних.