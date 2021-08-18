Кубок України: Нива Т і Металург мінімально перемогли, Металіст впевнено пройшов Яруд, Прикарпаття влаштувало голепад
Завершилася низка матчів 2-го попереднього етапу Кубка України 2021/22. Проміжний звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".
Україна, Кубок України, 2-й попередній етап
Суми – МФК Металург – 0:1
Гол: Сидоров, 28
Таврія-Сімферополь – Дніпро Черкаси – 3:2
Фенікс Підмонастир – Прикарпаття – 2:6
Голи: Деревльов, 26, Бабатунде, 72 – Барчук, 3, Семотюк, 6 (пенальті), Волошинович, 24, Писко, 75, 90, Воробчак, 78
Епіцентр – Поділля – 3:0
Миколаїв – Кривбас – 1:1 (триває овертайм)
Голи: Нечипоренко, 75 – Говедаріца, 51
Ужгород – Нива Тернопіль – 0:1
Гол: Вовченко, 54
Яруд – Металіст – 1:3
Голи: Мочевинський, 54 – Жо, 2, 24, Шамич, 74
Запорізький Металург мінімально здолав Суми на виїзді. Єдиний м'яч підопічні Володимира Микитина забили в середині першого тайму. Це Олексій Сидоров у межах штрафного прийняв вкидання з ауту, протиснув оборонця і холоднокровно пробив у ближній кут – кіпер господарів виявився безсилим.
Одного гола вистачило для виїзної перемоги і тернопільській Ниві. "Жовто-зелені" дотиснули Ужгород на старті другої половини. Атака другим темпом тернополян завершилася пасом на Вовченка, а Семен пробив із лівої і з допомогою рикошету змусив капітулювати воротаря закарпатців.
Зате Металіст оформив заявку на вихід до наступного етапу вже в стартові 25 хвилин стараннями бразильця Жо. Форвард харків'ян спершу з льоту піймав вибивання після подачі Маілтона, а згодом у тому ж стилі замкнув навіс із кутового.
Після перерви команди обмінялися голами. Яруд скористався невдалою грою кіпера при стандарті, й Іван Мочевинський проштовхнув м'яч у сітку з кількох метрів. "Синьо-жовті" відновили паритет на 74-й: Дмитро Шамич увірвався до штрафного з правого краю і технічно поклав у ближній кут.
Результати всіх матчів 2-го попереднього етапу Кубка України