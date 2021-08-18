После матча Кубка Украины главный тренер с кулаками набросился на арбитра – брутальное видео
20:55 - Читати українською
Насыщенный игровой день в Кубке Украины не обошелся без скандалов.
Кубок Украины, 2-й предварительный этап
Олимпия – Волчанск – 0:1
Гол: Пець, 80 (п)
Противостояние команд из полтавской и харьковской областей завершилось в пользу последней. Однако наставник хозяев точно не считал виновными в таком исходе своих футболистов.
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Сразу после финального свистка Александр Кулик побежал выяснять отношения с главным арбитром, который назначил пенальти в ворота Олимпии и отменил гол команды с Савинцов из-за офсайда. Рефери пришлось покидать стадион в сопровождении патрульных.
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