Насыщенный игровой день в Кубке Украины не обошелся без скандалов.

Кубок Украины, 2-й предварительный этап

Олимпия – Волчанск – 0:1

Гол: Пець, 80 (п)

Противостояние команд из полтавской и харьковской областей завершилось в пользу последней. Однако наставник хозяев точно не считал виновными в таком исходе своих футболистов.

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Сразу после финального свистка Александр Кулик побежал выяснять отношения с главным арбитром, который назначил пенальти в ворота Олимпии и отменил гол команды с Савинцов из-за офсайда. Рефери пришлось покидать стадион в сопровождении патрульных.