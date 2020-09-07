"Не хочеться бути тим, хто радіє перемогам над Португалією, Швейцарією і так далі, адже тоді все горді, що вони українці і раді за свою збірну.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Хочеться бути тим, хто підтримує, коли наша збірна програла 0:4. Це футбол. Саме зараз хочеться сказати, що я гордий, що українець і маю честь виступати за збірні України. Вперед Україно", – емоційно підтримав національну команду Михайло Мудрик у своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го проти Німеччини, а 13-го проти Іспанії.

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