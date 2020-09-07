"Не хочется быть тем, кто радуется победам над Португалией, Швейцарией и так далее, ведь тогда все горды, что они украинцы и рады за свою сборную.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Хочется быть тем, кто поддерживает, когда наша сборная проиграла 0:4. Это футбол. Именно сейчас хочется сказать, что я горд, что украинец и имею честь выступать за сборные Украины. Вперед Украина", – эмоционально поддержал национальную команду Михаил Мудрик в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

"Сборная Украины напоминает Шахтер": сокрушительные отзывы на фиаско от Испании, снова Пятов, кто задрал нос и 24:3