Іменитий захисник Лукаш Піщек готовий ще трохи пограти у своє задоволення.

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Піщек заздалегідь попереджав про своє рішення приєднатися до рідного клубу, який виступає в Третій лізі Польщі (четвертий дивізіон). Останні 14 років захисник провів у Німеччині – спочатку за Герту, а потім за Борусію Д. З "джмелями" двічі вигравав Бундеслігу, тричі Кубок Німеччини та доходив до фіналу ЛЧ 2012/13.

Додамо, що в активі Піщека 66 матчів та 3 голи у складі національної збірної Польщі.

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