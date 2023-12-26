"Дякую всім за привітання. Я дуже пишаюся можливістю представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Водночас це величезна відповідальність для мене! Багато роботи вже зроблено, але ще більше попереду! Далі буде"

Рефері, на яку було здійснено напад, стала арбітринею ФІФА

Нагадаємо, Причина цього року дебютувала в УПЛ на матчі Зоря – ЛНЗ. Наразі це її єдиний поєдинок у чемпіонаті України.

До слова, широкому загалу вболівальників Софія стала відома завдяки скандалу навесні минулого року, коли її у спину штовхнув тоді ще гравець Полісся Вадим Червак. Житомирський клуб після цього інциденту припинив співпрацю з футболістом. Згодом Червак публічно попросив вибачення та особисто зустрівся з арбітринею, щоб примиритися. Нині скандальний захисник захищає кольори Металіста 1925.

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