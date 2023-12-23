Українська арбітриня Софія Причина вперше потрапила до списку арбітрів категорії ФІФА, повідомляє офіційний сайт львівської Асоціації футболу.

Клуби УПЛ встановили історичний рекорд грубощів, значно перевершивши попереднє антидосягнення

Аби отримати такий статус 25-річна уродженка Жовтанців Львівської області успішно склала тест на знання англійської мови, що дозволяє їй працювати на міжнародних матчах між збірними та футбольними клубами.

Нагадаємо, Причина цього року дебютувала в УПЛ на матчі Зоря – ЛНЗ. Наразі це її єдиний поєдинок у чемпіонаті України.

До слова, широкому загалу вболівальників Софія стала відома завдяки скандалу навесні минулого року, коли її у спину штовхнув тоді ще гравець Полісся Вадим Червак. Житомирський клуб після цього інциденту припинив співпрацю з футболістом. Згодом Червак публічно попросив вибачення та особисто зустрівся з арбітринею, щоб примиритися. Нині скандальний захисник захищає кольори Металіста 1925.

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