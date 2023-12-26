"Благодарю всех за поздравления. Я очень горжусь возможностью представлять нашу страну на международных соревнованиях. В то же время это огромная ответственность для меня! Много работы уже сделано, но еще больше впереди! Продолжение следует", – написала 25-летняя рефери в соцсетях.

Рефери, на которую было совершено нападение, стала арбитром ФИФА

Напомним, Причина в этом году дебютировала в УПЛ на матче Заря – ЛНЗ. Пока это ее единственный поединок в чемпионате Украины.

Широкой публике болельщиков София стала известна благодаря скандалу весной прошлого года, когда ее в спину толкнул тогда еще игрок Полесья Вадим Червак. Житомирский клуб после этого инцидента прекратил сотрудничество с футболистом. Впоследствии Червак публично извинился и лично встретился с арбитром, чтобы примириться. В настоящее время скандальный защитник защищает цвета Металлиста 1925.

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