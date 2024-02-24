"Пишаюся бути з Вами в одній команді": Шевченко звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення
Президент УАФ Андрій Шевченко подякував всім, хто сьогодні боронить Україну.
"Рівно два роки тому ми прокинулися від страшних новин. Тоді весь світ здригнувся від нахабності ворога та відчув біль України. А ще – з того дня й до сьогодні світ бачить нашу незламність та боротьбу.
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Тисячі представників футбольної родини приєднались до лав ЗСУ. Вони виборюють наше майбутнє разом з іншими захисниками та захисницями. Вони – справжні герої та кумири для наступних поколінь.
З першого дня повномасштабного вторгнення мій вибір – робити все можливе для підтримки України та заради спільної перемоги. Заради того часу, коли ми нарешті побачимо вболівальників на заповненому НСК Олімпійський у Києві. Коли знову зіграємо міжнародні матчі на стадіонах України.
Пишаюся бути з Вами в одній команді. Разом – переможемо! Слава Україні!" – сказав Шевченко у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
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