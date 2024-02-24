"Рівно два роки тому ми прокинулися від страшних новин. Тоді весь світ здригнувся від нахабності ворога та відчув біль України. А ще – з того дня й до сьогодні світ бачить нашу незламність та боротьбу.

Ультрас Жальгіріса загинув на Бахмутському напрямку – він став першим литовцем, який віддав своє життя за Україну

Тисячі представників футбольної родини приєднались до лав ЗСУ. Вони виборюють наше майбутнє разом з іншими захисниками та захисницями. Вони – справжні герої та кумири для наступних поколінь.

З першого дня повномасштабного вторгнення мій вибір – робити все можливе для підтримки України та заради спільної перемоги. Заради того часу, коли ми нарешті побачимо вболівальників на заповненому НСК Олімпійський у Києві. Коли знову зіграємо міжнародні матчі на стадіонах України.

Пишаюся бути з Вами в одній команді. Разом – переможемо! Слава Україні!" – сказав Шевченко у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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