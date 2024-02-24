"Горжусь быть с Вами в одной команде": Шевченко обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения
Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил всех, кто сегодня защищает Украину.
"Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей. Тогда весь мир содрогнулся от наглости врага и почувствовал боль Украины. А еще – с того дня и до сих пор мир видит нашу несокрушимость и борьбу.
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Тысячи представителей футбольной семьи присоединились в ряды ВСУ. Они борются за наше будущее вместе с другими защитниками и защитницами. Они – настоящие герои и кумиры для следующих поколений.
С первого дня полномасштабного вторжения мой выбор – делать все возможное для поддержки Украины и ради общей победы. Ради того времени, когда мы наконец увидим болельщиков на заполненном НСК Олимпийский в Киеве. Когда снова сыграем международные матчи на стадионах Украины.
Горжусь быть с Вами в одной команде. Вместе – победим! Слава Украине!" – сказал Шевченко в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.
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