"Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей. Тогда весь мир содрогнулся от наглости врага и почувствовал боль Украины. А еще – с того дня и до сих пор мир видит нашу несокрушимость и борьбу.

Ультрас Жальгириса погиб на Бахмутском направлении – он стал первым литовцем, который отдал свою жизнь за Украину

Тысячи представителей футбольной семьи присоединились в ряды ВСУ. Они борются за наше будущее вместе с другими защитниками и защитницами. Они – настоящие герои и кумиры для следующих поколений.

С первого дня полномасштабного вторжения мой выбор – делать все возможное для поддержки Украины и ради общей победы. Ради того времени, когда мы наконец увидим болельщиков на заполненном НСК Олимпийский в Киеве. Когда снова сыграем международные матчи на стадионах Украины.

Горжусь быть с Вами в одной команде. Вместе – победим! Слава Украине!" – сказал Шевченко в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

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