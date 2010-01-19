Селезньов офіційно став гравцем Малаги

Український нападник Євген Селезньов продовжить кар'єру в іспанській Сегунді.

Євген Селезньов підписав контракт з Малагою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода українського форварда з іспанським клубом розрахована до кінця сезону 2018/19.

Варто відзначити, в Малазі Євген конкуруватиме з аргентинцем Густаво Бланко Лещуком, права на якого належать донецькому Шахтарю.

Після 20-ти турів Сегунди Малага посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Гранади, яка очолює першість, на 3 очки.

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