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"Я завжди помирав на полі за команду", – Селезньов зворушливо попрощався з Акхісаром

20:18 379 Читать на русском
"Я завжди помирав на полі за команду", – Селезньов зворушливо попрощався з Акхісаром
Євген Селезньов

Новоспечений форвард Малаги Євген Селезньов написав прощального листа вболівальникам турецької команди.

"Дуже складно писати прощального листа клубу, з яким ти творив історію. Клубу, який був твоєю сім'єю. Я хочу сказати велике дякую вболівальникам, ви – найкращі! Я хочу подякувати президентові за віру в мене.

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Велике спасибі моєму другові, великій людині і великому тренеру Окан Буруку (екс-наставник Акхісара – прим. Футбол 24), А також усій його фантастичній команді.

Хочу з усією відповідальністю сказати, що я ніколи не відмовлявся грати за Акхісар. Я завжди помирав на полі, боровся до останньої секунди за цю сім'ю. Але я не хочу обговорювати тренерські інтриги. Дякую, Акхісар! Дякую тобі за все! Ти назавжди залишишся в моєму серці", – написав Євген у Instagram.

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It is very hard to write a farewell letter to the club with which you wrote the history !!! With a club that was your family !!! I want to say many thanks to the fans, - You are the best ones!!!! I want to thank the President for believing in me. Also, many thanks to my friend, the great man, the great coach,- Okan Buruk and all his fantastic team !!! I also want to say with all my authority that I have never, never refused to play for Akhisar. I always died on the field and fought to the last second for this family, but I don’t want to discuss the decision and the coach’s intrigue ..... thank you Akhisar !!!! Thank you for everything!!!! You will forever stay in my heart !!!!

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Теги
Трансфери Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Туреччина
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