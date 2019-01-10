"Я завжди помирав на полі за команду", – Селезньов зворушливо попрощався з Акхісаром

Новоспечений форвард Малаги Євген Селезньов написав прощального листа вболівальникам турецької команди.

"Дуже складно писати прощального листа клубу, з яким ти творив історію. Клубу, який був твоєю сім'єю. Я хочу сказати велике дякую вболівальникам, ви – найкращі! Я хочу подякувати президентові за віру в мене.

Селезньов офіційно став гравцем Малаги

Велике спасибі моєму другові, великій людині і великому тренеру Окан Буруку (екс-наставник Акхісара – прим. Футбол 24), А також усій його фантастичній команді.

Хочу з усією відповідальністю сказати, що я ніколи не відмовлявся грати за Акхісар. Я завжди помирав на полі, боровся до останньої секунди за цю сім'ю. Але я не хочу обговорювати тренерські інтриги. Дякую, Акхісар! Дякую тобі за все! Ти назавжди залишишся в моєму серці", – написав Євген у Instagram.

"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з Іспанії