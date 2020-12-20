Роналду знову забив красу – відеоогляд матчу Парма – Ювентус – 0:4
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Парма поступилася Ювентусу в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Деян Кулусевскі 23’
Альваро Мората 86’
23’ Деян Кулусевскі
86’ Альваро Мората
Команда Фабіо Ліверані не змогла створити гідного опору туринському гранду. Кріштіану Роналду оформив дубль і став лідером бомбардирських перегонів. Особливо красивим вийшов перший гол португальця – форвард у фірмовому стилі вистрибнув дуже високо і головою направив м'яч у сітку.
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Завдяки цій перемозі Ювентус набрав 27 очок та принаймні тимчасово піднявся на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії. Парма (12 пунктів) залишилася на 15-му місці.
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