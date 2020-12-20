Парма поступилася Ювентусу в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Фабіо Ліверані не змогла створити гідного опору туринському гранду. Кріштіану Роналду оформив дубль і став лідером бомбардирських перегонів. Особливо красивим вийшов перший гол португальця – форвард у фірмовому стилі вистрибнув дуже високо і головою направив м'яч у сітку.

Ювентус завдяки дублю Роналду розгромив Парму, гол екс-динамівця не допоміг Вероні обіграти Фіорентину

Завдяки цій перемозі Ювентус набрав 27 очок та принаймні тимчасово піднявся на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії. Парма (12 пунктів) залишилася на 15-му місці.