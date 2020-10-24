Пірло повідомив кадрові новини Ювентуса після матчу з Динамо – COVID-19 Роналду, повернення Дибали і єдина втрата
Наставник Ювентуса Андреа Пірло розповів, які гравці будуть готові до матчу 5 туру Серії А з Вероною.
"Ми встигли відпочити після матчу проти Динамо. Крім Джорджо К'єлліні, доступні всі наші гравці. Станом на минулу ніч у мене не було жодних новин про COVID-19 у Кріштіану Роналду. Сьогодні вранці ми здавали тести, Роналду зробив це вдома.
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Алекс Сандро наближається до повного одужання, але, думаю, це відбудеться після перерви на збірні. Я можу підтвердити, що Дибала завтра буде у старті. У нього був правильний настрій на тренуваннях, тому він заслуговує почати матч", – цитує Пірло Football Italia.
Нагадаємо, у вівторок Ювентус переміг Динамо (2: 0)в рамках Ліги чемпіонів, а завтра прийматиме Верону на внутрішній арені.
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