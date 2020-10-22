Ювентус ще не змирився з втратою Кріштіану Роналду на матч другого туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Позитивний тест португальця на коронавірус ще не означає, що він втратив усі шанси зіграти проти Мессі та компанії, стверджує AS.

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Ювентус заздалегідь повідомляв УЄФА про стан здоров'я Роналду. Упродовж ізоляції зірка туринців не мав жодних серйозних симптомів і високої температури, тому йому дадуть можливість пройти додатковий тест. Якщо за добу до матчу з Барселоною (28 жовтня) він виявиться негативним, то Роналду дозволять зіграти.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0, а Барселона розбила Ференцварош (5:1).

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