Наставник Ювентуса Андреа Пирло рассказал, какие игроки будут готовы к матчу 5 тура Серии А с Вероной.

"Мы успели отдохнуть после матча против Динамо. Кроме Джорджо Кьеллини, доступны все наши игроки. По состоянию на прошлую ночь у меня не было никаких новостей о COVID-19 у Криштиану Роналду. Сегодня утром мы сдавали тесты, Роналду сделал это дома.

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Алекс Сандро приближается к полному выздоровлению, но, думаю, это произойдет после перерыва на сборные. Я могу подтвердить, что Дибала завтра будет в старте. У него был правильный настрой на тренировках, поэтому он заслуживает начать матч", – цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, во вторник Ювентус победил Динамо (2:0) в рамках Лиги чемпионов, а завтра будет принимать Верону на внутренней арене.

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