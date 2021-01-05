Ювентус може наважитися на несподіваний трансфер під час зимового вікна.

Андреа Пірло хоче бачити у своїй команді ветерана Сампдорії Фабіо Квальяреллу, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Ювентус відразу попередив тренера, що дорогих придбань у січні не буде. Контракт Квальярелли із Сампдорією завершується влітку, тому переговори між клубами були б не надто важкими. Щоправда, в кінці січня нападнику виповниться 38, і він може відмовитися від такого різкого повороту кар'єри.

До слова, Пірло і Квальяреалла упродовж 4 років разом виступали за Ювентус, тричі ставши чемпіонами Італії.

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