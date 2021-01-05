Ювентус может решиться на неожиданный трансфер во время зимнего окна.

Андреа Пирло хочет видеть в своей команде ветерана Сампдории Фабио Квальяреллу, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Ювентус сразу предупредил тренера, что дорогих приобретений в январе не будет. Контракт Квальяреллы с Сампдорией завершается летом, поэтому переговоры между клубами были бы не слишком тяжелыми. Правда, в конце января нападающему исполнится 38, и он может отказаться от такого резкого поворота карьеры.

К слову, Пирло и Квальяреалла в течение 4 лет вместе выступали за Ювентус, трижды став чемпионами Италии.

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