Наставник "Старої синьйори" покінчив з навчанням і відтепер зосередиться лише на роботі.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло став дипломованим фахівцем, повідомляє видання Football Italia.

Пірло виділив першочергову ціль Ювентуса на трансферному ринку

41-річний фахівець закінчив тренерські курси УЄФА, захистивши дисертацію на іспиті UEFA Pro на тему "Мій футбол".

Нагадаємо, Пірло був призначений новим головним тренером Ювентуса після звільнення Мауріціо Саррі у серпні, однак не мав необхідної кваліфікації. Керівництво Серії А дозволило йому очолити клуб, оскільки до того моменту він уже навчався на тренерських курсах в Коверчано.

Свій перший офіційний поєдинок у статусі повноправного тренера чемпіона Італії Пірло проведе в неділю, 20 вересня, у стартовому матчі нового сезону Серії А проти Сампдорії.

Цікаво, що своє перше тренерське призначення Андреа отримав 30 липня 2020 року, очоливши молодіжну команду Ювентуса (U-23), а вже через 9 днів став головним тренером першої команди.

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