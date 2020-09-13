"Мені якомога швидше потрібен центрфорвард. Втім, трансферне вікно буде відкритим ще довго, у нас буде час попрацювати до 4 жовтня.

Ювентус здобув нищівну перемогу в дебютному матчі Пірло – Роналду забив з передачі нової "перлини" туринців

Кріштіану в порядку, він показав це з Португалією і сьогодні проти Новари. Чи пустять фанатів на стартовий матч Серії А? Є надія, сподіваємося хоча б на частину стадіону. Вони потрібні нам, а також всьому італійському і європейському футбольному руху", – наводить слова Пірло Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Ювентус розпочне новий сезон 20 вересня домашнім поєдинком проти Сампдорії.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ