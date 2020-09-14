Наставник "Старой синьоры" покончил с обучением и теперь сосредоточится только на работе.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло стал дипломированным специалистом, сообщает издание Football Italia.

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41-летний специалист закончил тренерские курсы УЕФА, защитив диссертацию на экзамене UEFA Pro на тему "Мой футбол".

Напомним, Пирло был назначен новым главным тренером Ювентуса после увольнения Маурицио Сарри в августе, однако не имел необходимой квалификации. Руководство Серии А позволило ему возглавить клуб, поскольку к тому моменту он уже учился на тренерских курсах в Коверчано.

Свой первый официальный поединок в статусе полноправного тренера чемпиона Италии Пирло проведет в воскресенье, 20 сентября, в стартовом матче нового сезона Серии А против Сампдории.

Интересно, что свое первое тренерское назначение Андреа получил 30 июля 2020 года, возглавив молодежную команду Ювентуса (U-23), а уже через 9 дней стал главным тренером первой команды.

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