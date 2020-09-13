Ювентус здобув нищівну перемогу в дебютному матчі Пірло – Роналду забив з передачі нової "перлини" туринців
Ювентус продовжив підготовку до нового сезону впевненою перемогою в спарингу.
Товариський матч
Ювентус – Новара – 5:0
Голи: Роналду, 20, Ремзі, 57, П'яца, 66, Портанова, 90+1, 90+2
Суперником чемпіонів Італії стала Новара, яка виступає у Серії С. Андреа Пірло вирішив випустити бойовий склад у своєму першому матчі на чолі туринців.
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На 20 хвилині Роналду відкрив рахунок, чітко пробивши з меж карного майданчика. Асистував португальцю Деян Кулусевскі – взимку за 20-річного хавбека заплатили Аталанті чималі 35 млн євро, але сезон він догравав у Пармі на правах оренди. Схоже, Пірло готовий дати шанс молодому шведу.
Ювентус у перерві замінив відразу 5 гравців, серед яких був Роналду. Перевагу господарів подвоїв Аарон Ремзі, нагадав про себе і багатостраждальний Марко П'яца. Побиття Новари довершив юний Портанова.
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Гол Роналду:
Гол Ремзі:
Гол П'яци:
Дубль Портанови: