toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Екс-форвард Ювентуса Раванеллі очолить Арсенал-Київ, – ЗМІ

15 червня 08:20 2403 Читать на русском
Екс-форвард Ювентуса Раванеллі очолить Арсенал-Київ, – ЗМІ
Фабріціо Раванеллі (по центру) / ФК Ювентус

Новачок УПЛ київський Арсенал може очолити колишній футболіст Ювентуса Фабріціо Раванеллі.

Фабріціо Раванеллі очолить Арсенал-Київ, повідомляє Динамоманія.

В якості гравця італієць виступав за Ювентус, Мідлсбро, Марсель, а також збірну Італії. Як тренер працював у молодіжній команді "старої синьйори", після цього був наставником Аяччо в 2013 році.

"Каноніри" за підсумками сезону 2017/2018 пробились в УПЛ. Повідомляється, що вони вже отримали атестат для участі в еліті.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
3
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук