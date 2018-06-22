Екс-форвард Ювентуса Раванеллі очолить Арсенал-Київ, – ЗМІ

Новачок УПЛ київський Арсенал може очолити колишній футболіст Ювентуса Фабріціо Раванеллі.

Фабріціо Раванеллі очолить Арсенал-Київ, повідомляє Динамоманія.

В якості гравця італієць виступав за Ювентус, Мідлсбро, Марсель, а також збірну Італії. Як тренер працював у молодіжній команді "старої синьйори", після цього був наставником Аяччо в 2013 році.

"Каноніри" за підсумками сезону 2017/2018 пробились в УПЛ. Повідомляється, що вони вже отримали атестат для участі в еліті.