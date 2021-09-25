"Повернувшись в Мілан, я запитав у роздягальні: "Хто зіграв бодай один матч у Лізі чемпіонів?" Лише двоє гравців підняли руки. Я думав, що це жарт... Однак нашими цілями була Ліга чемпіонів і перемога в чемпіонаті Італії. В останньому ми не досягли успіху, але були близько, ми посіли друге місце.

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Мова не тільки про мене, ми разом зробили велику роботу. Навіть молоді та недосвідчені партнери, зрозуміли, що потрібно, аби потрапити туди, де ми були у травні минулого року. Вони також збагнули, що нам чогось не вистачає для першого місця. Ми всі наполегливо працюємо над цим", – цитує Ібрагімовіча Calciomercato.com.

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