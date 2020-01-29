Камбек "россонері" у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 4:2

Мілан був за крок від вильоту, але зумів переграти Торіно в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Мілан – Торіно.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Мілан – Торіно – 4:2

Голи: Бонавентура, 12, Чалханоглу, 90+1, 106, Ібрагімовіч, 109 – Бремер, 34, 71

Мілан відкрив рахунок на 12 хвилині, проте Торіно до перерви відігрався завдяки голу Бремера, а в другій половині він же оформив дубль. Туринці могли довести матч до перемоги, проте гол Чалханоглу перевів гру в овертайм. В додатковий час "россонері" виявились сильнішими, Чалханоглу та Ібрагімовіч оформили переконливу перемогу.

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Таким чином, Мілан оформив путівку до півфіналу Кубка Італії, приєднавшись до Ювентуса та Наполі. Ім'я останнього півфіналіста стане відомо завтра, в поєдинку між Інтером та Фіорентиною.