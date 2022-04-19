Піке допомагав іспанській федерації домовитися про проведення Суперкубка Іспанії в Саудівській Аравії. Видання El Confidencial злило запис розмов між футболістом Барселони та президентом федерації Луїсом Рубіалесом.

Жерар домовлявся про доходи для всіх команд. "8 мільйонів Реалу, 8 мільйонів Барселоні, іншим учасникам – 1-2 мільйони. Федерація отримає 6 млн", – так Піке ділив ласий шматок грошей з Саудівської Аравії.

Сам захисник також працював на федерацію далеко не волонтером. Він отримує по 4 млн євро за кожен рік контракту (тобто більше, ніж команди-учасники) – сумарно 24 мільйони. Гроші надходять на рахунки компанії Kosmos, якою володіє Піке.

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