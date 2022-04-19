Пике помогал испанской федерации договориться о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Издание El Confidencial слило запись разговоров между футболистом Барселоны и президентом федерации Луисом Рубиалесом.

Жерар договаривался о доходах для всех команд. "8 миллионов Реалу, 8 миллионов Барселоне, другим участникам – 1-2 миллиона. Федерация получит 6 млн", – так Пике делил лакомый кусок денег из Саудовской Аравии.

Сам защитник тоже работал на федерацию далеко не волонтером. Он получает по 4 млн евро за каждый год контракта (то есть больше, чем команды-участники) – суммарно 24 миллиона. Деньги поступают на счета компании Kosmos, которой владеет Пике.

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