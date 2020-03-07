Піке зізнався, як гравці Барселони відреагували на нецензурну критику від своїх тренерів

Захисник Барселони Жерар Піке розповів, як у команді сприйняли поведінку своїх тренерів, які під час Ель Класіко не вибирали слів, коментуючи дії футболістів.

"Це нормально, що тренер так поводиться, зважаючи на адреналін, який зашкалює у таких матчах, як на Бернабеу. Тренери попросили пробачення, але ми сказали їм, що це нормально, нам подобається інтенсивність.

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Коли у клубі наступає невдалий період, з'являються розмови про суперечки в колективі. Кілька тижнів тому говорили, що гравці не зробили енергетичне коло перед матчем через погану атмосферу в команді, але ми його зробили на розминці", – цитує Піке 20 minutos з посиланням на Movistar+.

Нагадаємо, у матчі проти Реала головний тренер Барселони Кіке Сетьєн і його асистент Едер Сарабія нецензурно лаялись до гравців Барси. Пізніше у пресі з'явилася інформація, що фітболісти були незадоволені такою поведінкою наставників.

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