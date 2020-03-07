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Пике признался, как игроки Барселоны отреагировали на нецензурную критику от своих тренеров

22:35 49 Читати українською
Пике признался, как игроки Барселоны отреагировали на нецензурную критику от своих тренеров
Жерар Пике / Marca

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, как в команде восприняли поведение своих тренеров, которые во время Эль Класико не выбирали слов, комментируя действия футболистов.

"Это нормально, что тренер так себя ведет, принимая во внимание адреналин, который зашкаливает в таких матчах, как на Бернабеу. Тренеры попросили прощения, но мы сказали им, что это нормально, нам нравится интенсивность.

"Ну посмотрите на них, сукины дети", или Как Сетьен с помощником ругали игроков Барселоны во время матча против Реала

Когда в клубе наступает неудачный период, появляются разговоры о спорах в коллективе. Несколько недель назад говорили, что игроки не сделали энергетический круг перед матчем из-за плохой атмосферы в команде, но мы его сделали на разминке", – цитирует Пике 20 minutos со ссылкой на Movistar +.

Напомним, в матче против Реала главный тренер Барселоны Кике Сетьен и его ассистент Эдер Сарабия нецензурно ругались на игроков Барсы. Позже в прессе появилась информация, что фитболисты были недовольны таким поведением наставников.

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