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Піке: Всім гравцям Барселони хотілося б знову побачити Неймара в команді

16:46 347 Читать на русском
Піке: Всім гравцям Барселони хотілося б знову побачити Неймара в команді
Жерар Піке / фото із соцмереж

Захисник Барселони Жерар Піке заявив, що гравці каталонців чекають на повернення нападника ПСЖ Неймара.

"Зрозуміло, всім нам хотілося би знову побачити Неймара в Барселоні. Але у нас немає ніякої можливості будь-яким чином вплинути на цю ситуацію.

Неймар в Барселону: каталонці та ПСЖ здійснили серйозний крок до трансферу

Нам буде краще залишити це тим людям, які здатні зробити що-небудь в цій ситуації. Подивимося, як буде розвиватися ця історія через кілька днів.

Не сумніваюся, що Неймар довго думав про своє майбутнє. Він неодмінно зробить все правильно", – цитує Піке Goal.com.

Барселона мусить інвестувати у трансфер Неймара 500 млн євро – фінансові фактори, які перешкоджають гучному поверненню

blog_ava
Неймар в Барселону: каталонці та ПСЖ здійснили серйозний крок до трансферу
11:47
2876
Теги
Барселона Барселона Трансфери Неймар в Барселону Жерар Піке Жерар Піке Неймар Неймар Іспанія
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