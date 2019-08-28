Барселона мусить інвестувати у трансфер Неймара 500 млн євро – фінансові фактори, які перешкоджають гучному поверненню

Трансферна сага імені Неймара триває. Однак цей перехід може принести Барселоні чимало фінансових проблем.

Барселона не зможе дозволити собі перехід бразильця, оскільки він може стати дуже сумнівною і надто дорогою інвестицією, стверджує AS. Журналісти іспанського видання проаналізували ймовірні фінансові наслідки від повернення Неймара для каталонського клубу.

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Зазначається, що навіть згода гравця зменшити свої вимоги щодо зарплати (у Франції він отримує 37 млн євро на рік) не сильно допоможе Барселоні. Передбачається, що з урахуванням податків рік перебування бразильця в столиці Каталонії буде обходитись клубу у 60 млн євро. Тобто на контракт на 5 сезонів доведеться виділити 300 мільйонів. Якщо додати сюди суму трансферу, яка за різними даними складе 170 млн євро, то отримаємо вже 470 млн.

Однак це ще не всі витрати. Певну суму доведеться витратити також на комісійні агентам та посередникам. Яка, до слова, при переході Неймара в ПСЖ склала більше 50 млн євро. Таким чином з усіма супутніми витратами у цей трансфер доведеться інвестувати більше 500 мільйонів євро.

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Очевидно, що у Барселони немає таких грошей. Адже керівництво клубу було змушене оформити кредит навіть при підписанні Антуана Грізманна, чий перехід обійшовся у порівняно скромні 120 млн євро. За інформацією RAC 1, каталонці можуть взяти ще одну позику. Однак борги "синьо-гранатових" і так вже складають близько 200 млн євро.

Останнім фактором, який може стати на заваді поверненню Неймара, є зарплатна відомість клубу. Барселона витрачає на зарплати для гравців першої команди 62 відсотки (595 млн євро) свого бюджету (960 млн). УЄФА у правилах Фінансового фейр-плей вимагає, щоб клуби витрачали на зарплати не більше 70%. Потенційне підписання бразильця може призвести до перевищення цієї межі.

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