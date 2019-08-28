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Неймар в Барселону: зустріч між клубами завершилася невдачею – директор каталонців розповів про подальші плани

11:47 1093 Читать на русском
Неймар в Барселону: зустріч між клубами завершилася невдачею – директор каталонців розповів про подальші плани
Неймар / фото із соцмереж

Трансферна сага імені Неймара триває. Клуби здійснять чергову спробу здійснити трансфер до закриття трансферного вікна.

Зустріч між представниками ПСЖ та Барселони, яка пройшла вчора в Парижі, не наблизила здійснення трансферу Неймара, повідомляє Sport.es.

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Барселону представляли Ерік Абідаль, Хав'єр Бордас та Оскар Грау. Однак їм не вдалося домовитися з Леонардо та Джамалом Бурасом (адвокатом презедента ПСЖ).

Як повідомлялося раніше, Барселона запропонувала за бразильця 170 млн євро, тоді як парижани хотіли отримати 100 млн, а також права на Усмана Дембеле та Нельсона Семеду.

Після зустрічі спортивний директор Барселони Хав'єр Бордас заявив, що у переговорах з'явився оптимізм: "Угоди ще не досягнуто. Ми досі ведемо переговори і думаю, що стали ближчими до трансферу Неймара".

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